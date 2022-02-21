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Son dakika haberleri... Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov'dan Ukrayna açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov'dan Ukrayna açıklaması

21.02.2022 17:46
Son dakika haberleri... Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov'dan Ukrayna açıklaması

Son dakika haberi... Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, "Pazartesi sabahı itibariyle 68 bin 500 Donbass sakini Rusya topraklarına giriş yaptı" dedi.

Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, "Pazartesi sabahı itibariyle 68 bin 500 Donbass sakini Rusya topraklarına giriş yaptı" dedi.

Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, "İstihbarat ve Rus askeri birimleri tarafından Ukrayna'dan, Rusya'ya sızmaya çalışan 2 Ukraynalı sabotajcı grup imha edildi" dedi.

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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov'dan Ukrayna açıklaması - Son Dakika


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