Son dakika haberleri... Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov'dan Ukrayna açıklaması - Son Dakika

Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, "Pazartesi sabahı itibariyle 68 bin 500 Donbass sakini Rusya topraklarına giriş yaptı" dedi.

Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, "İstihbarat ve Rus askeri birimleri tarafından Ukrayna'dan, Rusya'ya sızmaya çalışan 2 Ukraynalı sabotajcı grup imha edildi" dedi.