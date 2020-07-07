Rusya Federal Uzay Ajansı yetkilisi "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındı

Safronov, 2010-2019 yıllarında Rus gazetesi Kommersant'ta çalışmış, gazete için askeri-teknik konular ve savunma sanayisine ilişkin haberler hazırlamıştı.

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