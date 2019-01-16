Rusya Federasyon Konseyinin Avrupa Konseyi ile Olan İlişkilerini Sonlandıracağı İddia Edildi
2 saat önce
Rusya basını, Rusya Federal Konseyi'nin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ile olan çalışmalarını yenilemeyi düşünmediklerini duyuracaklarını iddia etti.
Rusya
basını, Rusya Federal Konseyi'nin Avrupa
Konseyi Parlamenter Meclisi ile olan çalışmalarını yenilemeyi düşünmediklerini duyuracaklarını iddia etti.
Rusya basını, Rusya Federal Konseyinin, 'Rusya'nın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne olan katılımındaki durumu' üzerine bir açıklamada bulunacağını iddia etti. Rusya basını edindiği taslak beyannameye göre yaptığı haberlerde şu açıklamaların yer aldığını iddia etti:
"Bu durum içerisinde, Rusya Federal Meclisinin üst meclisi Federasyon Konseyi, 2019 yılında yapılacak bir sonraki oturum için Rus heyetinin yetkilerini onaylamak üzere denk bir başvuru göndermeyi gerek görmemektedir." - MOSKOVA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:47 Kaynak: İHA
Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Gazetesine Yazdı: Terörle Mücadelede Kimsenin Müsaadesini İsteyecek Değiliz
Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin
Son Dakika! Merkez Bankası Piyasaları Yakından İlgilendiren Faiz Kararını Açıkladı