Son Dakika Haberleri: Rusya Federasyon Konseyinin Avrupa Konseyi ile Olan İlişkilerini Sonlandıracağı İddia Edildi

Rusya Federasyon Konseyinin Avrupa Konseyi ile Olan İlişkilerini Sonlandıracağı İddia Edildi

2 saat önce

Rusya basını, Rusya Federal Konseyi'nin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ile olan çalışmalarını yenilemeyi düşünmediklerini duyuracaklarını iddia etti.

Rusya Federasyon Konseyinin Avrupa Konseyi ile Olan İlişkilerini Sonlandıracağı İddia Edildi, System.String[]
Rusya basını, Rusya Federal Konseyi'nin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ile olan çalışmalarını yenilemeyi düşünmediklerini duyuracaklarını iddia etti.

Rusya basını, Rusya Federal Konseyinin, 'Rusya'nın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne olan katılımındaki durumu' üzerine bir açıklamada bulunacağını iddia etti. Rusya basını edindiği taslak beyannameye göre yaptığı haberlerde şu açıklamaların yer aldığını iddia etti:

"Bu durum içerisinde, Rusya Federal Meclisinin üst meclisi Federasyon Konseyi, 2019 yılında yapılacak bir sonraki oturum için Rus heyetinin yetkilerini onaylamak üzere denk bir başvuru göndermeyi gerek görmemektedir." - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:47 Kaynak: İHA

Politika
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