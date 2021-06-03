Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Vali İlhami Aktaş' I Ziyaret Etti - Son Dakika

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ve Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Vali İlhami AKTAŞ' ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Çalışkan'ın da bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Çalışkan ve Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Rusya Bilim ve Kültür Merkezinin çalışmaları ile 2021 yılında Çanakkale'de yapılacak olan etkinlikler hakkında Vali İlhami AKTAŞ' a bilgi verdiler.

Yapılan görüşmelerin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretin anısına Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko' ya Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.