Tataristan'da Kazan Küresel Gençlik Zirvesi düzenlendi

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022'nin uluslararası programı olan Kazan Küresel Gençlik Zirvesi yapıldı.

Kazan City Hall binasında yapılan zirve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Tataristan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Bakanlığı, Gençlik Diplomasisi Akademisi, Tataristan Cumhuriyet Gençlik Kamu Fonu "Selet" tarafından organize edildi.

"Gençlerin fırsat eşitliği", "kültürler arası diyalog" ve "gençlik göçü" gibi konuların ele alındığı zirveye, 20'den fazla ülkenin gençlik bakanları ve bakan yardımcıları katıldı.

Tataristan Başbakan Yardımcısı Leyla Fazleeva'nın açılış konuşmasını yaptığı oturumda, farklı ülkelerden bakan ve bakan yardımcıları gençlerin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye'den de ICYF Başkanı Taha Ayhan, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan konuşmacı olarak yer aldı.

Ayrıca zirveye gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu 300 kişi katıldı.

Moderatörlüğünü Gençlik Diplomasisi Akademisi Başkanı Dilbar Sadıkova'nın yaptığı "Kültürler arası diyalog ve gençler için fırsat eşitliği" konulu oturumda Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması milletvekili Boris Çernişov da yer aldı.

Oturumda konuşan IRCICA Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Kılıç, Kazan'ın farklı dinlere, kültürlere ve tarihi öneme sahip olduğunu belirterek 1100 yıl önce Türk topluluğu İdil Ön Bulgarlarının bu topraklarda İslam'ı kabul etmesinin dünyanın kuzeyine İslam'ın getirilmesine neden olduğu için önemli bir olay olduğunu ifade etti.

Kılıç, "Rusya Müslümanları, Rusya Federasyonu ile İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri arasında önemli bir köprü rolü oynuyor." ifadelerini kullandı.

"Barış, ikili, çok taraflı saygıyı gerektirir"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da yaptığı konuşmada, İİT Gençlik Başkenti 2022'nin Kazan olarak seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kazan'ın, kültürel miras ve yaşayan kültürlerin çok kutuplu olması nedeniyle zengin bir şehir olduğunu belirtti.

Federasyon olarak kültürlerin geliştirilmesine ve korunmasına çok yatırım yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Kültürlerin geliştirilmesi ve korunmasının özellikle önümüzdeki yüzyılda dünyamızda barışı korumak için son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü barış, ikili, çok taraflı saygıyı gerektirir. Bu da tüm ulusların, tüm dünya topluluklarının kendilerine güvenmelerini ve kültürlerini ve değerlerini paylaşmalarını gerektirir." diye konuştu.

Geleneksel, milli oyunlara ve sporlara odaklandıklarını hatırlatan Erdoğan, bu sayede dünya kültür zenginliği anlayışını yeni bir düzeye taşıyabileceklerini vurguladı.

Erdoğan, "Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, geleneksel sporlara odaklanmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu sporlar bizi köklerimize götürüyor. Çocuklar ve gençler arasında köklerin anlaşılması kültürün korunması için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kültürel değerlerin korunmasının önemine işaret eden Erdoğan, kültür emperyalizminin güçlü araçlarının etkisi altında olan gençlere odaklanmanın gerekliliğini anlattı. Bu yüzden gençlerin geleneksel sporlarla uğraşmasının teşvik edilmesini isteyen Erdoğan, "Çünkü geleneksel sporlar her kültüre özgür benzersiz yönleri yansıtır. Ayrıca bu bir spordur, fiziki aktivitedir." dedi.

"Zirve gençlerin kapasitesini geliştirmeye yönelik"

ICYF Başkanı Ayhan da Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasından dolayı Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'a teşekkür ederek yapılan organizasyonun, gençleri, politikacı ve karar vericileri, gençlerin küresel gündemde etkin ve anlamlı katılımı hakkında konuşmak için bir araya getirdiğine dikkati çekti.

Ayhan, zirvenin gençlerin hem yerel hem de küresel düzeyde katılım eylemlerini kolaylaştırmak için küresel ihtiyaçlara yanıt olarak mekanizmalar geliştirmesini sağlayacağını dile getirdi.

Küresel Gençlik Zirvesi'nin aynı zamanda, onlara fikir alışverişi, birbirleri ve dünya arasında zengin miras ve kültürlerin paylaşımı için gerekli fırsatı vererek, yakında dünyadaki genç nüfusun üçte birini oluşturacak olan Müslüman gençlerin ihtiyaçlarına da bir cevap niteliğinde olduğunu söyleyen Ayhan, "Özetle, bu zirve İİT çalışmalarının çabalarına kayda değer bir katkı ve İİT bölgesinin ve dünyanın kalkınmasında rollerini oynamaları için gençlerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik büyük bir fedakarlıktır." ifadelerini kullandı.

Kazan'daki Küresel Gençlik Zirvesi yarın da devam edecek.