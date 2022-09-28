Rusya vatandaşlarının kısmi seferberliğin ardından Gürcistan'a akını sürüyor - Son Dakika
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Rusya vatandaşlarının kısmi seferberliğin ardından Gürcistan'a akını sürüyor

28.09.2022 20:37

Rusya Federasyonu'nda kısmi seferberlik ilan edildiğinden bu yana komşu Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşların sayısının önemli ölçüde artması nedeniyle sınır kapısında oluşan kalabalık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Rusya Federasyonu'nda kısmi seferberlik ilan edildiğinden bu yana komşu Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşların sayısının önemli ölçüde artması nedeniyle sınır kapısında oluşan kalabalık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve Güney Osetya Savaşı olarak da bilinen çatışmaların ardından diplomatik ilişkilerin kesildiği iki ülkenin kara sınır kapısı olarak kullandığı tek geçişi Kazbegi'ye Rusların akını sürüyor.

Kafkas Dağları'nın eteklerinde yer alan Dariali Vadisi'nde bulunan Kazbegi Sınır Kapısı'ndan her gün geçen binlerce Rus vatandaşının büyük çoğunluğunun genç ve orta yaşlı erkeklerden oluşması dikkati çekiyor.

Rusya tarafında alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle araçlar yerine daha çok bisiklet tercih edilirken, Rus vatandaşları Gürcistan tarafına giriş yaptıktan sonra taksi, otobüs veya minibüslerle ülkenin çeşitli bölgelerine hareket ediyor.

24 saat açık olan sınır kapısında, yoğun güvenlik önlemlerinin de alındığı görülüyor.

23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar 78 bin 742 kişi Gürcistan'a giriş yaptı

Gürcistan İçişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, 23-27 Eylül'de 78 bin 742 Rus vatandaşının ülkeye giriş yaptığı duyurulmuştu.

Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir hafta boyunca Rusya'dan Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşların sayısının yüzde 40-45 civarında arttığını söyledi.

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerinin liderleri, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlatarak, Rus vatandaşların ülkeye akın etmesine tepki gösteriyor.

Partiler, hükümeti Rusya'dan ülkeye giriş yapanlara kısıtlamalar getirmeye davet ediyor.

Rusya'nın Gürcistan ile sınırında askerlik şubesi açılacak

Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Gürcistan'a doğru hareket eden araç sayısının "ciddi" şekilde arttığı belirtilmişti.

Bu nedenle Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya- Alanya Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki "Verhniy Lars" Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine açıldığı kaydedilen açıklamada, "Sınır kapısında en kısa zamanda askerlik şubesi açılacak." ifadesine yer verilmişti.

Rusya'da seferberlik ilan edilmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti.

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Gürcistan'a giriş yapan Rusların sayısında büyük artış! Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar sürüyor Gürcistan'a giriş yapan Rusların sayısında büyük artış! Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar sürüyor DOĞU PERİNÇEK DOLAR SALTANATI ÇÖKÜYOR DOĞU PERİNÇEK DOLAR SALTANATI ÇÖKÜYOR
Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Gürcistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya vatandaşlarının kısmi seferberliğin ardından Gürcistan'a akını sürüyor - Son Dakika

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