Son Dakika Haberleri: Rusya Federasyonu Uluslararası İlişkiler Konseyi Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev: "Sudan'da...

Rusya Federasyonu Uluslararası İlişkiler Konseyi Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev: "Sudan'da...

2 saat önce

Rusya Federasyonu Uluslararası İlişkiler Konseyi Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev: "Sudan'da anayasaya aykırı bir rejim değişimi kabul edilemez."

Rusya Federasyonu Uluslararası İlişkiler Konseyi Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev:
Rusya Federasyonu Uluslararası İlişkiler Konseyi Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev: " Sudan'da anayasaya aykırı bir rejim değişimi kabul edilemez." - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:44 Kaynak: İHA
Konstantin Kosaçev, Rusya Federasyonu, Sudan, Politika
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