Rusya Federasyonu Uluslararası İlişkiler Konseyi Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev: "Sudan'da...
2 saat önce
Rusya Federasyonu Uluslararası İlişkiler Konseyi Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev: "Sudan'da anayasaya aykırı bir rejim değişimi kabul edilemez."
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:44 Kaynak: İHA
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