Rusya, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Temir Üssü'ne askeri sevkiyat yaptı

AA muhabirinin, Tel Temir'deki kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Rus ordusu, dün Kamışlı ilçesindeki Tartab Alayı ile Kamışlı Havaalanı'ndan Tel Temir'in kuzeyinde askeri üs olarak kullandığı Abkar İstasyonu'na askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu: '(Rusya-Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz'

Kaynak: AA

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