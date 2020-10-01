Rusya, ABD ve Fransa'dan, Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısı - Son Dakika

rmenistan ve Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ sorununa ilişkin 1992 yılında kurulan AGİT Minsk Grubu üyeleri Rusya, ABD ve Fransa'dan ortak açıklama yapılarak iki ülkeye ateşkes çağrısı yapıldı.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ toprakları Ermenistan tarafından işgal edilince bölgede çatışmalar çıkmış, bunu üzerine 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığında bölgede sorunun çözümü için AGİT Minsk Grubu kurulmuştu. Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan'ın dahil olduğu grubun eş başkanları olan ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgede artan gerilim üzerine ortak bir açıklama yaparak Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulundu.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada bölgede artan çatışmaların derhal durdurulması, tarafların karşılıklı saldırılarını kesmesi AGİT Minsk Grubu üyeleri aracılığıyla bir önce tarafların müzakerelere başlaması vurgusu yapıldı. Ayrıca açıklamada çatışmalarda ölenler için baş sağlığı dileklerinde bulunuldu.

(Erhan Altıparmak/İHA)