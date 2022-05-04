Rusya: Füzelerle Lviv ve diğer yerlerdeki 6 trafo merkezini vurduk - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Füzelerle Lviv ve diğer yerlerdeki 6 trafo merkezini vurduk

04.05.2022 12:39

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donbas'taki Ukrayna askeri birliklerine ABD ve Avrupa ülkelerinde üretilen silahların sevkiyatının yapıldığı Lviv başta olmak üzere bazı tren istasyonlarındaki 6...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov

MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donbas'taki Ukrayna askeri birliklerine ABD ve Avrupa ülkelerinde üretilen silahların sevkiyatının yapıldığı Lviv başta olmak üzere bazı tren istasyonlarındaki 6 trafo merkezinin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da Rus ordusunun taarruzlarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Donbas'taki Ukrayna askeri birliklerine ABD ve Avrupa ülkelerinde üretilen silah ve mühimmat sevkiyatının yapıldığı Lviv, Podbortsı, Volonets, Timkovo ve Pyatihatka tren istasyonları bölgesindeki 6 çekiş trafo merkezi vuruldu." dedi.

Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Novoya Dmitrovka'da Toçka-U füze sistemi, Sanceyka, Krısino ve Volnoyansk'ta 3 adet S-300 hava savunma füze sistemi yönlendiricisi ve Novoaleksandrovki'de de cephanelik ile askeri teknik araç ve birliklerin toplandığı 9 alanın imha edildiğini aktardı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 40 Ukrayna askeri nesneyi bir gecede yok ettiğini ifade eden Konaşenkov, füze birliklerinin de 2 komuta merkezi, Grad çok namlulu roketatar, D-30 obüs ve birliklerin toplandığı 4 alanı yok ettiğini kaydetti.

Konaşenkov, topçu birliklerinin, 16 komuta merkezi, 2 akaryakıt deposu ile 476 müstahkem mevkisini ateş altına aldığını, Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracı ile 4 Smerç füzesini havada vurduğunu dile getirdi.

Sözcü Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter, 706 insansız hava aracı, 287 hava savunma füze sistemi, 2 bin 807 tank ve zırhlı araç, 321 çok namlulu roketatar, 1279 obüs ve havan topu, 2 bin 609 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya: Füzelerle Lviv ve diğer yerlerdeki 6 trafo merkezini vurduk
Rusya: Füzelerle Lviv ve diğer yerlerdeki 6 trafo merkezini vurduk
Rusya: Füzelerle Lviv ve diğer yerlerdeki 6 trafo merkezini vurduk
Rusya: Füzelerle Lviv ve diğer yerlerdeki 6 trafo merkezini vurduk

YORUMLAR
500
Rus ordusu Lviv'de elektrik trafo merkezlerini hedef aldı Rus ordusu Lviv'de elektrik trafo merkezlerini hedef aldı Son Dakika | Yoldan çıkıp park halindeki araca çarptı, kazaya neden olan diğer araç olay yerinden kaçtı Son Dakika | Yoldan çıkıp park halindeki araca çarptı, kazaya neden olan diğer araç olay yerinden kaçtı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Füzelerle Lviv ve diğer yerlerdeki 6 trafo merkezini vurduk - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
12:32 Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış
12:29 Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 13:10:21. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: Füzelerle Lviv ve diğer yerlerdeki 6 trafo merkezini vurduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement