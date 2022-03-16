Rusya, gece yarısı Ukrayna'ya yeniden saldırılar düzenledi - Son Dakika

Rusya birlikleri, Harkov ve Dnipro bölgelerine gece yarısı saldırılar düzenlerken Donetsk'te de bazı yerleşim alanlarına roketler isabet etti.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında ülkenin bazı kentlerini gece yarısı bombalanmaya devam etti. Ukrayna'nın Dnipro Bölgesi'nde bulunan Nikopol kenti Belediye Başkanı Oleksandr Sayuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Harkov'a bağlı Oleksiivka ile Dnipro'ya bağlı Nikopol kentleri arasında bombardıman yapıldığını duyurdu. Rus birliklerinin bu bombardımanlarına hala devam ettiğini aktaran Sayuk, Nikopol kenti merkezine henüz bir saldırı gerçekleşmediğini, fakat bir saldırı durumda sirenleri duyan halkın derhal sığınaklara kaçmasını tavsiye etti. Rusya'nın en çok saldırı gerçekleştirdiği kentlerden olan Harkov'da da Rus saldırıları devam etti. Rus uçakları, kentin merkezi noktalarına saldırılar düzenlerken, bu saldırılarda sivil hedeflerin vurulup vurulmadığı konusunda henüz iki taftanda resmi bir açıkla yapılmadı. Ukrayna'nın Çernihiv Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus askerleri tarafından ikisi 17 ve biri 19 yaşında olan 3 gencin öldürüldüğü belirtilerek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Öte yandan gece saldırılarında Ukrayna'ya da suçlamalar geldi. Rusya yanlılarının elindeki Donetsk Bölgesi'ne, Ukrayna birlikleri tarafından OTR-21 Toçka taktik balistik füzeler ile saldırı yapıldığı belirtildi. Makiivka kentine yapılan saldırıda füzelerin bazı binalara isabet ettiği ve 2 dükkanda yangın çıktığı öğrenilirken, bu saldırılarda ölü veya yaralıların olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. - HARKOV