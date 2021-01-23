- Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda- Başkent Moskova'da çok sayıda kişi gözaltına alındı- Başkent sokaklarında "Putin istifa",... - Son Dakika

- Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda- Başkent Moskova'da çok sayıda kişi gözaltına alındı- Başkent sokaklarında "Putin istifa",...

23.01.2021 17:00

- Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda Başkent Moskova'da çok sayıda kişi gözaltına alındı Başkent sokaklarında "Putin istifa", "Navalny'ye özgürlük" sesleri Rusya genelinde binlerce kişi, muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasına tepki göstererek sokağa çıktı.

- Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda

Başkent Moskova'da çok sayıda kişi gözaltına alındı

Başkent sokaklarında "Putin istifa", "Navalny'ye özgürlük" sesleri

MOSKOVA - Rusya genelinde binlerce kişi, muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasına tepki göstererek sokağa çıktı. Başkent Moskova olmak üzere birçok kentte polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylarda yaklaşık 360 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'ya tedavi altına alınan Rus muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin tamamlanmasından sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Bunun üzerinde Navalny destekçileri ülke genelinde protesto çağrıları yapmıştı. Navalny destekçileri sabah saatlerinde ülkenin en doğusundaki Vladivostok, Perm, Çitan, Krasnoyars ve Habarovks gibi büyük kentlerde eylemlerine başladı. Polis tarafından eylemcilere gösterilerin izinsiz olması gerekçe gösterilerek müdahale edilirken, öğle saatlerine kadar 237 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Göstericiler protestolarında Rusya lideri Vladimir Putin'in aleyhinde sloganlar atarak gösterilerine devam ederken, polis göstericilere müdahale etmeye devam ediyor.

Moskova'da göstericiler ile polis arasında arbede çıktı

Rusya'nın doğusunda Navalny'ye destek mitinglerinde büyük olaylar çıkarken, başkent Moskova'da da polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda toplanan 2 bine yakın göstericiye polis müdahale ederken, şu ana kadar yalnızca Moskova'da 100'den fazla göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi. Göstericiler polisin müdahalesine rağmen Puşkin Meydanı çevresinde gösterilerini sürdürürken, özellikle metro istasyonlarında toplanıp "Putin istifa", "Navalny'ye özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Navalny'in eşi gözaltına alındı

Navalny destekçilerinin Moskova'da polise karşı direnişi devam ederken, Navalny'in eşi Yulia Navalnaya'nın da Puşkin Meydanı'nda polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Gözaltına alınan Yulia Navalnaya ile birlikte Navalny'nin "Yolsuzlukla Mücadele Vakfı" yöneticileri ve çalışanlarının da polis tarafından gözaltına alındığı ve bu kişilerin gözaltı merkezinde tutulmaya devam edildiği öğrenildi.

14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Moskova ve birçok kentte olaylar büyüyerek devam ederken, Moskova'dan yayılan bir görüntü ülkede tartışmalara neden oldu. Puşkin Meydanı'nda sırt çantalı 14 yaşındaki bir çocuk, "Ben gösterileri izlemeye geldim" demesine rağmen polis tarafından gözaltına alınınca o anın görüntüleri ülkede tepkilere neden oldu. Moskova Çocuk Hakları Temsilcisi Olga Yaroslavskaya, polis tarafından çocuğun gözaltına alınmasını eleştirerek çocuğun durumu ile ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarına engelleme gelmeye başladı

Navalny destekçileri, protestoların devam etmesi için sosyal medya hesapları üzerinden çağrı yapmaya devam ederken, Rus telekominikasyon kuruluşu Roskomnazor özellikle ülkenin en büyük sosyal medya kuruluşu olan Vkontakte'de yayın yapan birçok hesabı engelleme kararları çıkardı. Birçok hesabın engellendiğine dair bilgiler gelirken, mahkeme kararları ile daha çok sosyal medya hesabının kapatılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

- Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda- Başkent Moskova'da çok sayıda kişi gözaltına alındı- Başkent sokaklarında Putin istifa ,...
- Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda- Başkent Moskova'da çok sayıda kişi gözaltına alındı- Başkent sokaklarında Putin istifa ,...
- Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda- Başkent Moskova'da çok sayıda kişi gözaltına alındı- Başkent sokaklarında Putin istifa ,...
- Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda- Başkent Moskova'da çok sayıda kişi gözaltına alındı- Başkent sokaklarında Putin istifa ,...

Moskova, İstifa, Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda- Başkent Moskova'da çok sayıda kişi gözaltına alındı- Başkent sokaklarında 'Putin istifa',... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: - Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda- Başkent Moskova'da çok sayıda kişi gözaltına alındı- Başkent sokaklarında "Putin istifa",... - Son Dakika
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