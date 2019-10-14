Son Dakika Haberleri: Rusya Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika Güncel Rusya Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Rusya Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü

38 dakika önce

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile görüştü.

Rusya Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov ile Milley arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Açıklamada, "Görüşmede karşılıklı çıkarlara yönelik konular tartışıldı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmeye ilişkin başka detay paylaşılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UEFA, Fransa-Türkiye maçının oynanacağını duyurdu
Rusya ile peş peşe görüşmeler! Akar ve Güler mevkiidaşlarıyla görüştü Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:21:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]