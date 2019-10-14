Rusya Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü
38 dakika önce
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:42 Kaynak: AA
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile görüştü.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov ile Milley arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Açıklamada, "Görüşmede karşılıklı çıkarlara yönelik konular tartışıldı." ifadesi kullanıldı.
Görüşmeye ilişkin başka detay paylaşılmadı.
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