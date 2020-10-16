Rusya, gerilimin hakim olduğu Hazar Denizi çevresinde askeri tatbikatlara başladı - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın da sınırının bulunduğu Hazar Denizi'nde askeri tatbikata başladığını duyurdu.

Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırılarla Güney Kafkasya'da gerilim had safhaya ulaşırken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, Azerbaycan'ın da sınırının bulunduğu Hazar Denizi'nde askeri tatbikata başlandığı duyuruldu.

"Tatbikat, Abşeron Yarımadası'nın kuzeyindeki Hazar Denizi'nin orta kesiminde gerçekleştirilecek. Toplam 6 gemi, 7 uçak ve 400'den fazla asker tatbikata katılacak" denildi.

Tatbikatın herhangi bir tehdit oluşturmadığı ve ticari gemi taşımacılığına kısıtlamalar getirilmediği belirtildi. - MOSKOVA