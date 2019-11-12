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'Rusya gölgesi altında' Trump- Erdoğan zirvesi: İki lider için riskler neler?
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da Amerikalı mevkidaşı Donald Trump ile Washington’da gerçekleştireceği görüşmeye bir gün kalmışken, iki liderin müzakere masasında nelerin olacağı şimdiden merak konusu. Zira ilişkilerde çözül(e)memiş sorunlar günbegün masada birikiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da Amerikalı mevkidaşı Donald Trump ile Washington'da gerçekleştireceği görüşmeye bir gün kalmışken, iki liderin müzakere masasında nelerin olacağı şimdiden merak konusu. Zira ilişkilerde çözül(e)memiş sorunlar günbegün masada birikiyor.
Ziyaret, ikili ilişkiler açısından oldukça gergin bir dönemde gerçekleşiyor; zira geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanıyan karar ve yine aynı gün Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda düzenlediği harekata karşı yaptırım yasa tasarısının kabulü iplerin gerilmesine yol açtı. Erdoğan, Kongre'yi şiddetle kınamasına rağmen, 13 Kasım ziyaretini iptal etmedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:16
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