Son Dakika Haberleri: Rusya, Güney Afrika'ya iki nükleer bombardıman uçağı gönderdi
Son Dakika Güncel Rusya, Güney Afrika'ya iki nükleer bombardıman uçağı gönderdi

Rusya, Güney Afrika'ya iki nükleer bombardıman uçağı gönderdi

1 saat önce

Rusya tarafından, savunma iş birliği anlaşması kapsamında Tupolev Tu-160 "Blackjack" tipi iki bombardıman uçağı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderildi.

Rusya, Güney Afrika'ya iki nükleer bombardıman uçağı gönderdi, System.String[]

Rusya tarafından, savunma iş birliği anlaşması kapsamında Tupolev Tu-160 "Blackjack" tipi iki bombardıman uçağı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderildi.

Yerel medyadaki haberlerde, Rusya'ya ait iki bombardıman uçağının, Güney Afrika'nın Tshwane şehrindeki Waterkloof askeri üssüne iniş yaptığı bildirildi.

Güney Afrika Savunma Kuvvetlerince yapılan açıklamada ise "İki ülke arasındaki askeri ilişkiler sadece siyasi mücadele üzerine değil, aynı zamanda ortak çıkar ilişkilerine dayanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Rusya'ya ait iki bombardıman uçağının Soçi'de düzenlenen "Rusya- Afrika Zirvesi ve Ekonomik Forumu" sırasında Güney Afrika'ya gönderilmesi dikkati çekti.

Güney Afrika, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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