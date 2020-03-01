Rusya, Güney Kore'ye korona virüsü nedeniyle uçuşları kısıtladı - Son Dakika

Güney Kore'de korona virüsü tespit edilen kişi sayısında artış olunca Rusya tarafından ülkeye uçuşlar kısıtlandı.



Çin'den sonra tüm dünyada hızla yayılan korona virüsü Güney Kore'de hızla yayılmaya devam ediyor. Güney Kore'de 594 yeni vaka tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 2 bin 931'e ulaştı.



Rusya tarafından yapılan açıklamada Güney Kore ile Rusya arasında turizm açısından tur paketlerinin büyük ölçüde durdurulduğu ifade edilirken, bugün itibariyle uçuşların kısıtlandığı belirtildi. Rusya, birçok havayolu firmasının 2 ülke arasındaki uçuşlarının durdurulduğunu belirtirken, sadece Rus Aeroflot ve Korean Air'in uçuşlara devam edeceği kaydedildi. - MOSKOVA