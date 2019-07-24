Son Dakika Haberleri: Rusya: "Güney Kore'ye pişmanlık açıklaması yapmadık"
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Rusya: "Güney Kore'ye pişmanlık açıklaması yapmadık"

1 saat önce

Güney Kore hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Rus uçaklarına ateş açıldığının duyurulmasından sonra Rusya'nın Güney Kore'ye 'Pişmanlık açıklaması' yaptığı iddiasını Rus tarafı yalanladı.

Rusya:
Güney Kore hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Rus uçaklarına ateş açıldığının duyurulmasından sonra Rusya'nın Güney Kore'ye 'Pişmanlık açıklaması' yaptığı iddiasını Rus tarafı yalanladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığının, dün sabah saatlerinde ADIZ ilan ettiği sahayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 Rus savaş uçağına ateş açtığını kamuoyuna duyurmasından sonra başlayan Güney Kore - Rusya gerilimi tırmandı. Güney Kore'de yayın yapan haber ajansı Yonhap, Devlet Başkanlığı Kurumsal İletişim Sekreteri Yoon Do-han'ın ifadelerine dayanarak Rusya'nın olay nedeniyle derin pişmanlık duyduğu mesajını ilettiğini ifade etmişti. Yoon açıklamasında, Rusya'nın hava sahası ihlalinin bilinçli olmadığı ve uçakların teknik bir hata nedeniyle rotalarından saptığının bildirildiğini belirtmişti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yayınlanan bu haberin ardından Rus haber ajansları Rusya'nın Güney Kore'ye "olay nedeniyle derin pişmanlık duyduğu" mesajını ilettiğini yalanladı. Haberde, Rusya tarafından Güney Kore'ye öyle bir resmi açıklamanın iletilmediği belirtildi. - MOSKOVA
Güney Kore, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:09 Kaynak: İHA
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