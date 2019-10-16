Son Dakika Haberleri: Rusya, Gürcistan'a uçak seferlerini tekrar başlattı
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Rusya, Gürcistan'a uçak seferlerini tekrar başlattı

8 dakika önce

Gürcistan'da geçtiğimiz aylarda yaşanan Rusya karşıtı gösteriler sonucu durdurulan Rusya'dan Gürcistan'a uçak seferleri tekrar başlatıldı.

Rusya, Gürcistan'a uçak seferlerini tekrar başlattı, System.String[]

Gürcistan'da geçtiğimiz aylarda yaşanan Rusya karşıtı gösteriler sonucu durdurulan Rusya'dan Gürcistan'a uçak seferleri tekrar başlatıldı.

Geçtiğimiz aylarda Gürcistan'da gerçekleştirilen Rusya karşıtı protestolar sebebi ile Rusya tarafından durdurulan Gürcistan seferleri yeniden başlatıldı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı yaptığı yazılı açıklamada, Rus S7 havayolu şirketinin tekrar Gürcistan'a uçak seferlerine başlaması yönünde izin verildiğini belirtildi. Yapılan açıklamanın ardından diğer Rus havayolu firmalarının da yakın zamanda Gürcistan'a uçuş başlatabileceği kaydedildi.

20 Haziran'da Gürcistan Parlamentosu'nda düzenlenen Gürcistan Ortodoks Parlamentolararası oturumuna liderlik eden Komünist Parti'den Rus Duma Milletvekili Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı Sergei Gavrilov'un program sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanının makamına oturması ülkede ciddi krizlere yol açmıştı. Bu krizden sonra ülkede aylarca devam eden protesto gösterileri düzenlenmişti.

(İHA)

Gürcistan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:30 Kaynak: İHA
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