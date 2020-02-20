Rusya, Gürcistan'ın siber saldırı suçlamalarını reddetti - Son Dakika
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Rusya, Gürcistan'ın siber saldırı suçlamalarını reddetti

18 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Gürcistan'ın kamu kurumları ve medya kuruluşlarının internet sitelerini hedef alan siber saldırılarla ülkesinin ilişkili olmadığını savundu.

Rusya, Gürcistan'ın siber saldırı suçlamalarını reddetti, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Gürcistan'ın kamu kurumları ve medya kuruluşlarının internet sitelerini hedef alan siber saldırılarla ülkesinin ilişkili olmadığını savundu.

Rudenko, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Gürcistan'a yönelik siber saldırılar düzenlediğine dair suçlamaları yanıtladı.

Rusya'nın başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmediğini savunan Rudenko, "Rusya'nın olayla ilgili hiçbir ilişkisi yoktur." dedi.

- Siber saldırılardan Rusya sorumlu tutulmuştu

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vladimir Konstantinid, geçen yıl 28 Ekim'de ülkedeki kamu kurumları ve medya kuruluşlarının internet sitelerini hedef alan siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Gürcistan'a yönelik saldırılarını kınıyoruz. Rusya, Gürcistan ve başka bölgelerde sergilediği bu tavrı sonlandırmalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gürcistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:14 Kaynak: AA
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