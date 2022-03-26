Rusya Gürcistan sınırında mahsur kalan binlerce Türk TIR Şoförü, 30 gündür bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Gürcistan sınırında mahsur kalan binlerce Türk TIR Şoförü, 30 gündür bekliyor

26.03.2022 13:35

? Rusya ila Gürcistan arasındaki Viladikavkaz Sınır Kapısı'nda kilometrelerce uzun kuyruklar oluşturan Türk TIR Şoförleri, 30 gündür sınıra giden otoyol kenarında beklediklerini belirterek yardım istedi.

? Rusya ila Gürcistan arasındaki Viladikavkaz Sınır Kapısı'nda kilometrelerce uzun kuyruklar oluşturan Türk TIR Şoförleri, 30 gündür sınıra giden otoyol kenarında beklediklerini belirterek yardım istedi. TIR Şoförü Erol Uğur, sınırda bekleyen binlerce şoför olduğunu söyledi.

Rusya ila Gürcistan arasındaki Viladikavkaz Sınır Kapısı'nda mahsur kalan binlerce Türk TIR şoförü, 30 gündür beklediklerini, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçlara ulaşamadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. TIR Şoförü Erol Uğur, 'Burada binlerce kişiyiz, yetkililerimizden yardım talebinde bulunuyoruz. İnşallah devlet büyüklerimiz sesimizi duyar ve bizi bu mağduriyetten bir an önce kurtarırlar. Temennimiz bunlardır' dedi.

RUS YETKİLİLER GEÇİŞE İZİN VERMİYOR

Rus sınır yetkililerinin kendilerini neden beklettiklerini bilmediklerini ifade eden Türk TIR Şoförleri, Gürcistan tarafında bir sıkıntı veya problem olmadığını söyledi. Mersinli Musa Duramaz ise, Rus yetkililerin kendilerine dağ bölgesinin kapalı olduğunu söylediğini ve bundan başka açıklama yapmadığını ifade etti. Duramaz 'Viladikavkaz'ın girişindeyiz. Bir aydır yol üzerindeyiz. Bu gümrükler çalışmıyor. Gümrüklerin neden çalışmadığını bilemiyoruz' dedi. Bazı araçların sınır kapısından geçtiğini belirten Duramaz, yiyecek ve su dışında banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını zor şartlarda giderdiklerini ifade etti.

Hatay'dan İbrahim Bingöl ise 'Kazakistan'dan geliyorum. 1 aydır buradayız, mahsuruz. Bir aydır ne yemeğimiz ne suyumuz var. Burada çok mağduruz' dedi.

Rusya Gürcistan sınırında mahsur kalan binlerce Türk TIR Şoförü, 30 gündür bekliyor
Rusya Gürcistan sınırında mahsur kalan binlerce Türk TIR Şoförü, 30 gündür bekliyor
Rusya Gürcistan sınırında mahsur kalan binlerce Türk TIR Şoförü, 30 gündür bekliyor
Rusya Gürcistan sınırında mahsur kalan binlerce Türk TIR Şoförü, 30 gündür bekliyor
Rusya Gürcistan sınırında mahsur kalan binlerce Türk TIR Şoförü, 30 gündür bekliyor
Rusya Gürcistan sınırında mahsur kalan binlerce Türk TIR Şoförü, 30 gündür bekliyor
Rusya Gürcistan sınırında mahsur kalan binlerce Türk TIR Şoförü, 30 gündür bekliyor
Rusya Gürcistan sınırında mahsur kalan binlerce Türk TIR Şoförü, 30 gündür bekliyor

YORUMLAR
500
ABD'den Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırdığı değerlendirmesi ABD'den Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırdığı değerlendirmesi Prof. Dr. Ünal: 'Türk Ocaklılar; Türk'ün gören gözü, duyan kulağı ve uyanık vicdanıdır' Prof. Dr. Ünal: 'Türk Ocaklılar; Türk'ün gören gözü, duyan kulağı ve uyanık vicdanıdır'

TEM Otoyolu, Gürcistan, Rusya, Türk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya Gürcistan sınırında mahsur kalan binlerce Türk TIR Şoförü, 30 gündür bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
13:44 Putin'in önündeki 5 senaryo! Alman medyası yazdı, detaylarda Erdoğan da var!
13:41 4 ay önce eşinden ayrılan Samsunlu genç, doğal gaz borusuna havlu ile asılmış şekilde bulundu
13:39 İstanbul Boğazı'ndaki mayın benzeri cisimden sonra, Samsun sahilinde Rus 'hava ştandrosu"
13:37 Saçlarını sarıya boyatmıştı, beğenilmedi! Dilan Çiçek Deniz, eski tarzına döndü
13:36 AK Partili Şamil Tayyyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren anketle alay etti: Bu gazı kim veriyor?
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
13:05 İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri yabancı cisim görüldü; SAS timleri müdahaleye başladı
13:01 Suudi Arabistan Pisti'nde kaza yapan Cem Bölükbaşı yarışlara katılamayacak
12:23 Kuzey Kore'den Top Gun tadında balistik füze denemesi!
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 13:54:06. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Gürcistan sınırında mahsur kalan binlerce Türk TIR Şoförü, 30 gündür bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement