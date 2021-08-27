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Rusya, Gürcistan ve Kazakistan, Kabil'deki havalimanına yönelik terör saldırılarını kınadı - Son Dakika

Rusya, Gürcistan ve Kazakistan, Kabil'deki havalimanına yönelik terör saldırılarını kınadı

27.08.2021 16:39
Rusya, Gürcistan ve Kazakistan, Kabil'deki havalimanına yönelik terör saldırılarını kınadı, System.String[]

NUR Rusya, Kazakistan ve Gürcistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırılarını kınadı.

NUR Rusya, Kazakistan ve Gürcistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırılarını kınadı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede dün düzenlenen terör saldırılarına ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Söz konusu terör saldırılarında çok sayıda kişinin öldüğüne dikkati çeken Peskov, "Bu terör saldırılarını kararlı şekilde kınıyoruz." dedi.

Peskov, "Afganistan'da oluşan kaosu, özellikle DEAŞ gibi terör grup ve örgütlerin kullanmaktan çekinmeyeceği yönünde kötümser tahminler doğrulanıyor. Bu da Afganistan'daki durumu gerginleştiriyor. Herkes için büyük bir tehlike var. Elbette bu, ciddi endişelerimizin sebebi olmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Benzer olayların Afganistan dışında yaşanması ihtimalini değerlendiren Peskov, Rus istihbaratının bunun üzerine çalıştığını dile getirdi.

Peskov, ABD'nin, Kabil'deki terör saldırılarının soruşturulması konusunda Rusya'dan destek talebinde bulunmadığını da söyledi.

ABD ve NATO askeri birliklerinin Afganistan'dan çekildiğine dikkati çeken Peskov, bunun ülkedeki durumu "kışkırttığını" vurguladı.

Gürcistan

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kabil'deki terör saldırısını şiddetle kınıyorum, Afgan sivillerin ve ABD askerlerinin ölümlerinden duyduğum üzüntüyü ifade emek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı David Zalkaliani de saldırıları şiddetle kınadı, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu.

Ülkesinin küresel terörle mücadelede uluslararası ortaklarının yanında yer alığını belirten Zalkaliani, "Gürcistan, Afganistan ve ötesindeki şiddet ve kaosu sona erdirmek için terörle mücadelede uluslararası toplumun yanında yer almaktadır." ifadelerine yer verdi.

Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde resmi temaslarda bulunan İsviçre Federal Konseyi Ulusal Meclis Başkanı Andreas Ebi'yi kabul etti. Görüşmede, taraflar, Afganistan'daki durumu kapsamlı ele aldı.

Görüşmede Tokayev, dün Kabil'deki havalimanında meydana gelen acımasız terör saldırılarını kınadığını belirterek uluslararası toplumun Afganistan'daki durumu istikrara kavuşturma çabalarını daha da geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınamıştı

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede terör saldırıları dün düzenlenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti. Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır." ifadesini kullanmıştı.

Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, havalimanındaki terör saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.

Saldırılarda, 110'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kazakistan, Afganistan, Gürcistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Gürcistan ve Kazakistan, Kabil'deki havalimanına yönelik terör saldırılarını kınadı - Son Dakika


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