Son Dakika Haberleri: Rusya: Güvenli bölge konusu Suriye'nin katılımıyla müzakere edilmeli

Rusya: Güvenli bölge konusu Suriye'nin katılımıyla müzakere edilmeli

1 saat önce

Lavrov, güvenli bölge ile ilgili, "Rusya ile Türkiye arasındaki bir anlaşmanın konusu olamaz. Bu, Suriye hükümetinin katılımıyla müzakere edilmelidir.

Rusya: Güvenli bölge konusu Suriye'nin katılımıyla müzakere edilmeli, System.String[]
Lavrov, güvenli bölge ile ilgili, "Rusya ile Türkiye arasındaki bir anlaşmanın konusu olamaz. Bu, Suriye hükümetinin katılımıyla müzakere edilmelidir. Çünkü, sonuçta bu bölge de dahil olmak üzere bütün toprakların kontrolünü Suriye hükümetinin yeniden sağlaması gerekir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:48 

Türkiye, Suriye, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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