Rusya: Güvenli bölge konusu Suriye'nin katılımıyla müzakere edilmeli
1 saat önce
Lavrov, güvenli bölge ile ilgili, "Rusya ile Türkiye arasındaki bir anlaşmanın konusu olamaz. Bu, Suriye hükümetinin katılımıyla müzakere edilmelidir.
Lavrov, güvenli bölge ile ilgili, "Rusya
ile Türkiye
arasındaki bir anlaşmanın konusu olamaz. Bu, Suriye
hükümetinin katılımıyla müzakere edilmelidir. Çünkü, sonuçta bu bölge de dahil olmak üzere bütün toprakların kontrolünü Suriye hükümetinin yeniden sağlaması gerekir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:48
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