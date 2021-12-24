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Rusya, güvenlik garantileri konusunda ABD'den ocakta cevap bekliyor - Son Dakika

Rusya, güvenlik garantileri konusunda ABD'den ocakta cevap bekliyor

24.12.2021 16:24
Rusya, güvenlik garantileri konusunda ABD'den ocakta cevap bekliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda ABD'den gelecek ay cevap almayı beklediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda ABD'den gelecek ay cevap almayı beklediğini söyledi.

Peskov, gazetecilere Rusya'nın ABD ve NATO'ya gönderdiği güvenlik garantileri teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yönelik "oldukça düşmanca eylemler" yürüttüğünü belirten Peskov, "Çok açık manevralar yapıyorlar, sınırlarımızın yakınında, askeri tatbikatlar, keşif uçuşları, gemi nakilleri gerçekleştiriyorlar. Bütün bunlar derin endişeye neden oluyor ve bizi kendi güvenliğimizi garanti altına almak için belirli önlemler almaya zorluyor." dedi.

Gerginliği azaltma ve güvenlik garantileri tekliflerine yönelik gelecek yılın ocak ayında Washington'dan cevap almayı beklediklerini dile getiren Peskov, taslak metinde formüle edilmiş önerilerine somut olarak cevap almayı umduklarını vurguladı.

"Rusya'nın endişelerini anlayan NATO ülkeleri sürece katkı sağlayabilir"

Rusya'nın endişelerini dikkate almaya meyilli NATO ülkelerinin Moskova tarafından önerilen güvenlik garantileri müzakerelerine olumlu katkı sağlayabileceğine dikkati çeken Peskov, "NATO ülkeleri farklı pozisyonlar alıyor. Bize son derece düşmanca tavırlar alan ülkeler var. Tam tersine sürekli diyaloğu sürdürme, tüm sorunları diplomatik olarak çözme politikası izleyen ve dikkate almaya meyilli ülkeler var. ve Rusya'nın gerçek endişelerini dikkate alma eğilimindeler. Bu tür ülkeler bu sürece çok olumlu katkı sağlayabilirler." şeklinde konuştu.

Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerine NATO ülkelerinden herhangi bir yanıt gelmediğini aktaran Peskov, Rusya ve NATO arasında güvenlik garantisi konusundaki görüşmelerle ilgili olarak net tarihin belli olmadığını, bu görüşmelerde Moskova'yı Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un temsil edeceğini kaydetti.

Rusya, NATO ile doğrudan diyaloğa hazır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da NATO ile doğrudan diyaloğa hazır olduklarını bildirdi.

Zaharova, "İttifak'ın doğuya doğru daha da genişletilmesi ve saldırı silah sistemlerinin Rusya sınırlarına yakın yerlere konuşlandırılması hariç olmak üzere, Rusya'ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin taslak anlaşmaları konusunda NATO ile doğrudan diyaloğa hazır olduğumuzu yineliyoruz." dedi.

Moskova'nın Brüksel'den Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere bir Rusya-NATO Konseyi toplama önerisi aldığını da doğrulayan Zaharova, bunun pratikte nasıl yapılacağının değerlendirildiğini aktardı.

Zaharova, Rusya'nın NATO'daki faaliyetlerinin askıya alındığını da hatırlatarak, "Rusya-NATO Konseyi çerçevesinde olası bir toplantının formatı, usulleri, zamanlaması, tüm bu koşullar dikkate alınarak belirlenecek. Ama dediğim gibi diyaloğa açığız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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