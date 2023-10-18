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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: "Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." - Son Dakika

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: "Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur."

Son Güncelleme: 18.10.2023 00:55

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: "Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyı "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirerek, nihai sorumlunun ABD olduğunu söyledi.

Medvedev, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." ifadesine yer veren Medvedev, İsrail'in saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.

Medvedev, "Bunun nihai sorumluluğu, farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki savaşlardan alaycı şekilde para kazananlara, askeri endüstriyel tesislerini doldurarak silahlara muazzam miktarda düşüncesizce para dağıtanlara, yalanla demokratik değerleri korumaya yönelik küresel misyonlarını ilan edenlere, Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Rusya, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: 'Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: "Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." - Son Dakika
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