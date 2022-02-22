Medvedev: "Avrupalılar yakında bin metreküp gaza 2 bin euro ödeyecek" - Son Dakika
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Medvedev: "Avrupalılar yakında bin metreküp gaza 2 bin euro ödeyecek"

22.02.2022 18:37
Medvedev: "Avrupalılar yakında bin metreküp gaza 2 bin euro ödeyecek"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesini durdurma kararını eleştirerek, Avrupalıların yakın zamanda bin metreküp gaza 2 bin euro para ödemesi gerekebileceğini ifade etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesini durdurma kararını eleştirerek, Avrupalıların yakın zamanda bin metreküp gaza 2 bin euro para ödemesi gerekebileceğini ifade etti.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının lisanslandırılması sürecini durdurma kararı aldı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu karardan Avrupalıların zararlı çıkacağını ima ederek, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının lisanslandırılması sürecini durdurmaya yönelik bir karar imzaladı. Peki. Avrupalıların çok yakında bin metreküp doğal gaz için 2 bin euro ödeyecekleri yeni cesur dünyaya hoş geldiniz" dedi.

Rusya- Ukrayna krizi nedeniyle batılı ülkeler arasında yaşanan krizin doğalgaz fiyatlarının olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Güvenlik Konseyi, Doğalgaz, Almanya, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Medvedev: 'Avrupalılar yakında bin metreküp gaza 2 bin euro ödeyecek' - Son Dakika


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