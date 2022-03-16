Petruşev ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan telefonda görüştü - Son Dakika

- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, ABD'nin krizin diplomatik yolla çözülmesi için Kiev'e baskı yapması gerektiğini ifade etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan telefonda görüştü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ele alındığı görüşme sonrası Rusya Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Görüşme bugün ABD tarafının inisiyatifiyle gerçekleşti. Ukrayna çevresindeki duruma özellikle dikkat çekildi. Kiev'in dışarıdan gelen talimatlar doğrultusunda müzakereleri uzatma girişimlerinin Rusya tarafından kabul edilemezliği vurgulandı" denildi.

Petroşev'in ABD tarafına krizi diplomasi yoluyla çözmede hızlı ilerleme sağlamak için Kiev üzerinde baskı kurmaya davet ettiği aktarılan açıklamada, "Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, Washington'un, Ukrayna'daki Neo-Nazilere ve teröristlere verdiği desteği, yabancı paralı askerlerin çatışma bölgesine sevkiyatını ve ayrıca Kiev'e silah tedarikini durdurma çağrısında bulundu. Bu adımların sadece gerilimi daha da tırmandıracağına dikkat çekildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin desteğiyle Ukrayna'da biyolojik silahların geliştirildiği iddia edilerek, Petruşev ve Sullivan'ın bu konuya temas ettiği vurgulandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)