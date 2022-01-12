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Rusya, güvenlikle ilgili tekliflerine NATO'dan "kesin" yanıt bekliyor - Son Dakika

Rusya, güvenlikle ilgili tekliflerine NATO'dan "kesin" yanıt bekliyor

12.01.2022 22:22
Rusya, güvenlikle ilgili tekliflerine NATO'dan "kesin" yanıt bekliyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcı Aleksandr Gruşko, güvenlikle ilgili tekliflerine NATO'dan "kesin" yanıt vermesini beklediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcı Aleksandr Gruşko, güvenlikle ilgili tekliflerine NATO'dan "kesin" yanıt vermesini beklediklerini söyledi.

Gruşko, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO-Rusya Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantının "açık", "derin" ve "kapsamlı" olduğunu belirten Gruşko, "Eğer bu toplantı gerçekleşmeseydi, mevcut sorunların tam anlamıyla gündeme getirilmesi mümkün olmazdı. Bu sorunların bu kadar açık ve keskin şekilde ele alındığını hatırlamıyor. Samimi bir görüşme oldu. Görüşme, kimin nerede olduğunu ve hangi zorlukla karşı karşıya kalacağını anlamamıza yardımcı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gruşko, Rusya ve NATO'nun pozisyonlarının birbirinden farklı olduğuna işaret ederek, "Bugün birleştirici olumlu gündemimiz hiç yok." ifadesini kullandı.

NATO'nun Rusya'nın güvenlikle ilgili teklifleri kabul edeceği umudunu paylaşan Gruşko, "NATO ülkelerinden, sunduğumuz önerileri uygulama yolunda ne şekilde ilerleyecekleri konusunda görüşlerini sunmalarını veya bunların neden kabul edilemez olduğunu açıklamalarını bekliyoruz." dedi.

Gruşko, "İlk adımı attık. Görüşlerimizi kağıda döktük ve bu konuda ilerlemeyi ne şekilde gördüğümüzü yayınladık. Bugün ortaklarımızı hangi yönde hareket edileceğine dair görüşlerini kağıda dökmeye çağırdık." şeklinde konuştu.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik teklifleri konusunda ödün vermesi karşılığında ne kabul edebilir?" sorusunu yanıtlayan Gruşko, "Herhangi bir ödün söz konusu değil." ifadesini kullandı.

"NATO'nun genişlemesine karşı koyacağız"

Gruşko, NATO'ya 1997'den itibaren birçok ülkenin üye olduğuna dikkati çekerek, "NATO'nun genişlemesi süreci, Avrupa'daki güvenliğinin kötüleşmesini ciddi şekilde etkiliyor. Bu, güvenliğimizi de ciddi şekilde kötüleştiriyor ve kabul edilemez riskler oluşturuyor. Buna karşı koyacağız." diye konuştu.

Bunun, Avrupa'nın güvenliği için öngörülmeyen ciddi sonuçlara yol açabileceğini NATO'ya toplantıda açık açık anlattıklarını belirten Gruşko, Rusya ve NATO arasında "temas sınırının" belirlenmesi ve NATO'nun doğuya doğru ilerlemeyeceğini garanti etmesi gerektiğini vurguladı.

NATO'nun izlediği pozisyondan vazgeçmesi durumunda, diplomatik kanalların yeniden oluşturulabileceğini belirten Gruşko, NATO ile silahların konuşlandırılması konusunda diyaloğa hazır olduklarını dile getirdi.

"NATO'nun Ukrayna'ya askeri destek sağlamaktan vazgeçmesi gerekiyor"

NATO'nun Rusya'yı durdurma yönünde siyaset izlediğini ve bunun için "büyük miktarda" kaynak ayırdığına dikkati çeken Gruşko, şunları kaydetti:

"NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri destek sağlamaktan ve silah göndermekten vazgeçmesi, askeri eğitmenler ile askerlerini geri çekmesi gerekiyor. Bunu Minsk anlaşmalarının hükümleri de öngörüyor."

"Rus tarafı, tekliflerin yapıcı şekilde istişare edileceğini umuyor"

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de NATO ile ilişkilerinin "düşük ve "kritik" seviyede bulunduğunu belirterek, "Bu, küresel istikrarsızlık, terör tehdidi, silahlanma yarışının yeniden başlatılması ve Avrupa'daki güvenlik mimarisinin tamamen bozulması ışığında gerçekleşiyor." dedi.

Rusya'nın NATO'ya gerilimin azaltılması yönünde önlemler almayı birçok kez teklif ettiğini ancak bu tekliflerin dikkate alınmadığını söyleyen Fomin, "Bu, olay ve çatışmaların meydana gelmesi için ön koşullar yaratıyor, güvenliğin temellerini baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fomin, "Rus tarafı, Rusya Federasyonu'nun güvenlik garantileriyle ilgili anlaşmaların bir an önce hazırlanması için tekliflerin yapıcı şekilde istişare edileceğini umuyor." ifadesini kullandı.

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Ukrayna, Belçika, Brüksel, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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