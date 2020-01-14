Rusya: "Hafter, UMH ile anlaşmaya olumlu bakıyor. 2 güne ihtiyacı var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya: 'Hafter, UMH ile anlaşmaya olumlu bakıyor. 2 güne ihtiyacı var' - Son Dakika

Rusya: "Hafter, UMH ile anlaşmaya olumlu bakıyor. 2 güne ihtiyacı var"

6 saat önce

Rusya: "Hafter, UMH ile anlaşmaya olumlu bakıyor.

Rusya:

Rusya: "Hafter, UMH ile anlaşmaya olumlu bakıyor. 2 güne ihtiyacı var"

(İHA)

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: General Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya'yı terk etti Rusya, Libya krizinin çözümü konusunda çaba göstermeye devam edecek Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:45:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya: "Hafter, UMH ile anlaşmaya olumlu bakıyor. 2 güne ihtiyacı var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]