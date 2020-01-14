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Rusya: "Hafter, UMH ile anlaşmaya olumlu bakıyor. 2 güne ihtiyacı var"
6 saat önce
Rusya: "Hafter, UMH ile anlaşmaya olumlu bakıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
Rusya: "Hafter, UMH ile anlaşmaya olumlu bakıyor. 2 güne ihtiyacı var"
(İHA)
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