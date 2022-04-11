Rusya, Harkov'da sivilleri hedef aldı - Son Dakika
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Rusya, Harkov'da sivilleri hedef aldı

11.04.2022 20:41

- Rusya, Harkov'da sivilleri hedef aldı Ukrayna'nın Harkov kentinde sokaktaki siviller Rusya'nın düzenlediği roketli saldırının hedefi oldu.

- Rusya, Harkov'da sivilleri hedef aldı

KİEV - Ukrayna'nın Harkov kentinde sokaktaki siviller Rusya'nın düzenlediği roketli saldırının hedefi oldu.

Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Harkov kentinde sokaktaki siviller Rusya'nın düzenlediği roketli saldırının hedefi oldu. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Öte yandan şehirdeki saldırılara ilişkin açıklama yapan Harkov Valisi Oleg Sinegubov, "Son 24 saatte roket ve top atışlarıyla 66 saldırı düzenlendi. Aralarında 7 yaşında bir çocuğun da olduğu 11 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, Harkov'da sivilleri hedef aldı
Rusya, Harkov'da sivilleri hedef aldı
Rusya, Harkov'da sivilleri hedef aldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rusya, Harkov'da sivilleri hedef aldı - Son Dakika
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