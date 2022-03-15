Rusya, Harkov'da Tahliye Edilen Sivillere Saldırdı - Son Dakika

- Rusya, Harkov'da tahliye edilen sivillere saldırdı

KİEV - Ukrayna'nın Harkov kentinde siviller, Rusya tarafından bombalanan binalardan tahliye edilirken yeniden saldırıya uğradı.

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rus birlikleri tarafından gece boyunca saldırı gerçekleştirilen Harkov'da binaların yıkılmasının ardından sivil halk, zarar gören binalardan itfaiye araçlarıyla çıkarılmaya başlandı. Ekipler tarafından merdivenle binalardan çıkarılan siviller, tahliye sırasında yeniden saldırıya uğradı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi evleri bombalanan vatandaşlara yardım ederken yeniden gerçekleştirilen saldırının ardından vatandaşlara sığınaklara gitmeleri konusunda uyardı.