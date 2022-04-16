Rusya Harkov'u vurdu: 1 ölü, 18 yaralıHarkov Valisi Oleg Sinegubov: "Hava saldırısı uyarılarını dikkate alın" - Son Dakika
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Rusya Harkov'u vurdu: 1 ölü, 18 yaralıHarkov Valisi Oleg Sinegubov: "Hava saldırısı uyarılarını dikkate alın"

16.04.2022 17:09

- Rusya Harkov'u vurdu: 1 ölü, 18 yaralı Harkov Valisi Oleg Sinegubov: "Hava saldırısı uyarılarını dikkate alın" Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkov kentinde düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 kişinin de yaralandığı açıklayan Harkov Valiliği, halka hava saldırılarına...

- Rusya Harkov'u vurdu: 1 ölü, 18 yaralı

Harkov Valisi Oleg Sinegubov: "Hava saldırısı uyarılarını dikkate alın"

HARKOV - Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkov kentinde düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 kişinin de yaralandığı açıklayan Harkov Valiliği, halka hava saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, sadece askeri noktalar değil sivil yerleşim alanları da hedef alınıyor. Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov kentinin Valisi Oleg Sinegubov Rusya'nın saldırıları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ruslar Harkov bölgesinde saldırılarına devam ediyor. Harkov'un merkez semtlerinden birine yeniden saldırı düzenlendi. Yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kişi de yaşamını yitirdi. An itibariyle arama kurtarma ekipleri görevinin başında. Şehir sakinlerinden dikkatli olmalarını istiyorum çünkü düşman sivil alanlara saldırılarını artırdı. Hava saldırısı uyarılarını dikkate alın" dedi.

Saldırı ile ilgili açıklama yaparak bölgeden görüntüler paylaşan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, "Rus saldırıları nedeniyle 11.36 civarında gelen ihbar üzerine personellerimiz olay yerine sevk edildi. Yönetim binasına isabet eden bomba sonucunda çıkan yangına, 50 personel ve 9 teknik araçla müdahale edildi. Bölgede yaşayanlardan 65'i güvenli yerlere tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Vali Sinegubov, dün Rusya'nın Harkov'a düzenlediği saldırılarda aralarında 7 aylık bir bebeğin de bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3'ü çocuk 34 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Harkov'u vurdu: 1 ölü, 18 yaralıHarkov Valisi Oleg Sinegubov: 'Hava saldırısı uyarılarını dikkate alın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Harkov'u vurdu: 1 ölü, 18 yaralıHarkov Valisi Oleg Sinegubov: "Hava saldırısı uyarılarını dikkate alın" - Son Dakika
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