Rusya, Harkov'u vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Harkov'u vurdu

10.04.2022 11:08

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlenmesinin ardından Harkov Valisi Oleg Sinegubov, "Harkov'un Rus ordusundan temizlenen bölgelerinde sivil halka Bucha'daki gibi davranıldı" dedi.

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlenmesinin ardından Harkov Valisi Oleg Sinegubov, "Harkov'un Rus ordusundan temizlenen bölgelerinde sivil halka Bucha'daki gibi davranıldı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus ordusu tarafından sivil yerleşimler vurulmaya devam ediyor. Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Harkov kentinin hedef alınmasının ardından bölgede çok sayıda bina yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Harkov Valisi Oleg Sinegubov, aralarında çocuklarında bulunduğu 3 kişinin Ruslar tarafından yakılarak öldürüldüğünü söyleyerek, "Harkov'un Rus ordusundan temizlenen bölgelerinde sivil halka Bucha'daki gibi davranıldı. Hırsızlar, kadın ve çocukların katilleri. Bunlara ordu denemez. Gusarovka köyünde uzun işkenceler sonrası Rus askerleri, aralarında çocukların da olduğu 3 kişiyi yakarak öldürdü. Elleri bağlanmış başka ceset de bulduk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov ise şehre paraşütlerle bombaların bırakıldığını, böyle bir görüntüye şahit olanların paraşütle atılan bombalardan uzak durmalarını ve 101-112 numaralarını arayarak konuya ilişkin bilgi vermelerini istedi.

Rusya, Harkov'u vurdu
Rusya, Harkov'u vurdu
Rusya, Harkov'u vurdu

YORUMLAR
500
Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 177 çocuk öldü Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 177 çocuk öldü

Ukrayna, Rusya, Füze, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Harkov'u vurdu - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
08:40 Münevver Karabulut cinayetinde dikkat çeken gelişme! Acılı baba: Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyorum, mezarı açılsın
08:38 Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti
08:02 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıkladı: Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 11:24:53. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, Harkov'u vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement