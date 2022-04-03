Rusya Harkov'u vurdu: 23 yaralı - Son Dakika
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Rusya Harkov'u vurdu: 23 yaralı

03.04.2022 23:41

- Rusya Harkov'u vurdu: 23 yaralı Rus ordusu Ukrayna'nın Harkov kentini vurdu.

- Rusya Harkov'u vurdu: 23 yaralı

KİEV - Rus ordu su Ukrayna'nın Harkov kentini vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Harkov Valiliği, Rus ordusunun kente saldırı düzenlediğini duyurdu. Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Harkov'un Slobodskoy semti saldırıya maruz kaldı. Maalesef sivil can kayıpları yaşandı ve yaralılar var. Aralarında çocukların da olduğu 23 vatandaş yaralandı" dedi.

Can kaybına ilişkin net sayı vermeyen Sinegubov, "Lozovskaya şehrinin roket saldırısı altında kalma ihtimali var ondan dolayı vatandaşları Poltova'ya tahliye edeceğiz. İzüm şehrinde ise işgalcilerle çatışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Gün içerisinde Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait SU-34 savaş uçağının düşürüldüğünü açıklayan Sinegubov, uçağın pilotunun esir alındığını açıkladı.

İnsani yardımlar konusunda da sürekli çalıştıklarını aktaran Sinegubov, "Harkov Polonya'dan 600 tonluk gıda yardımı aldı ve yardımlar gerekli yerlere paylaştırıldı" dedi.

Rusya Harkov'u vurdu: 23 yaralı
Rusya Harkov'u vurdu: 23 yaralı
Rusya Harkov'u vurdu: 23 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Harkov'u vurdu: 23 yaralı - Son Dakika


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