Son dakika haber! Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı

16.07.2022 14:37

Son dakika gündem haberi: Rus ordusunun Harkov'a gerçekleştirdiği saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil de yaralandı.

Rus ordusunun Harkov'a gerçekleştirdiği saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil de yaralandı. Odessa'da ise Rus roketleri bir depoyu hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Rus ordusunun bölgeye bağlı Chuhuiv kentine saldırı gerçekleştirdiği duyurdu. Sinegubov, "Maalesef 60 ve 68 yaşlarında iki erkek ve 70 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. 3 vatandaş ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" bilgisini paylaştı. Saldırıda bir apartman yıkılırken, bir okul ve bir inşaat malzemelerinin bulunduğu depo hasar gördü. Kurtarma ekipleri bölgedeki enkazı temizlemeye devam ediyor.

Rus ordusu Odessa'da ise bir depoyu hedef aldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde deponun seyir füzeleriyle vurulduğu, çıkan yangının bin metrekarelik alana yayıldığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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