Rusya hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan'a kısmen kapattı - Son Dakika
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Rusya hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan'a kısmen kapattı

26.02.2022 16:44
Rusya hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan'a kısmen kapattı

Rusya hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan uçaklarına kısmen kapattığını duyurdu.

Rusya hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan uçaklarına kısmen kapattığını duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), söz konusu ülkelerin havacılık otoritelerinin Rus uçaklarına yönelik "dostane olmayan" kararlar aldığına işaret edildi.

Söz konusu kararlar nedeniyle Rusya'nın da çeşitli adımlar atacağına işaret edilen açıklamada, "26 Şubat itibarıyla, Polonya, Çekya ve Bulgaristan uçakları, transit dahil Rusya topraklarındaki uçuşlarını ancak özel izinle gerçekleştirebilecek." ifadesine yer verildi.

Polonya, Çekya ve Bulgaristan, hava sahalarını Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

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Bulgaristan, Polonya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan'a kısmen kapattı - Son Dakika


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