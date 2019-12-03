Son Dakika Haberleri: Rusya, hava savunma sistemlerini Norveç sınırına kurdu
Son Dakika 3. Sayfa Rusya, hava savunma sistemlerini Norveç sınırına kurdu - Son Dakika

Rusya, hava savunma sistemlerini Norveç sınırına kurdu

6 saat önce

Rusya tarafından Kola Yarımadası'nda bulunan Norveç sınırına hava savunma sistemleri kuruldu.

Rusya, hava savunma sistemlerini Norveç sınırına kurdu, System.String[]

Rusya tarafından Kola Yarımadası'nda bulunan Norveç sınırına hava savunma sistemleri kuruldu.


Rusya, Norveç sınırında Kola Yarımadası'ndaki Pechenga bölgesinde Tor-M2DT hava savunma füze sistemini kurdu. Finlandiya'nın da sınırı bulunan Pechenga bölgesine kurulan yeni hava savunma sistemi ile NATO ve Baltık ülkelerinden gelen tehditlere karşı önlem alındığı ifade edildi. Testlerin tümünden başarıyla geçen hava savunma sistemlerinin dün itibariyle bölgede aktif göreve başladığı açıklandı. Sistem tank benzeri bir görünüme sahip olan kısa menzili hava savunma sistemi olarak projelendirildi. Rusya'nın kuzeyinde görev yapması için planlanan sistemin bu nedenle paletli tanka benzetildiği ve böylelikle kurulacağı alana rampanın ulaşımının zorlanmadan gerçekleşmesinin hedeflendiği ifade edildi. 8 roket ateşleme yeteneğine sahip sistem kabininde 3 asker görev yapabiliyor. - MOSKOVA

Finlandiya, Norveç, Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
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