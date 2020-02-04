Rusya, hava savunma sistemlerini test etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya, hava savunma sistemlerini test etti - Son Dakika

Rusya, hava savunma sistemlerini test etti

7 saat önce

Rusya, ülkedeki hava savunma sistemlerinin olağan dışı durumlarda çalışıp çalışmadığını test etmek için tatbikat yaptı.

Rusya, hava savunma sistemlerini test etti, System.String[]

Rusya, ülkedeki hava savunma sistemlerinin olağan dışı durumlarda çalışıp çalışmadığını test etmek için tatbikat yaptı.


Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ordunun elindeki S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'nın Urallar bölgesinde test edildiği açıklandı. Ülkedeki savunma sistemlerinin olağan dışı durumlarda çalışıp çalışmadığını test etme amacıyla yapılan tatbikatta, Rus Hava Kuvvetleri'nin elinde bulunan MİG-31 avcı uçağı, AN-26 nakliye uçağı ve Mİ-8 tipi savaş helikopterleri etkin görev aldı.


Açıklamada, tatbikat senaryosuna göre havadan savaş uçakları ve helikopterlerin sızma ve saldırı konumuna geçtikleri saldırıları fark eden hava savunma sistemlerinin, radarlarla fark edilen sızmalara karşı anında harekete geçtiği ifade edildi. Rusya'nın ülkedeki tüm hava sistemlerini bu yönde test edeceği belirtildi. - MOSKOVA

Rus Hava Kuvvetleri, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye ile Rusya arasında ortak devriye süresiz olarak iptal edildi
Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok Rus taksi sürücüsünden tepki çeken 'koronavirüs şakası' Rusya'da taksi şoförü müşterilerine 'koronavirüs' şakası yaptı

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:44:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya, hava savunma sistemlerini test etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]