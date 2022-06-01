Rusya, Herson'da vatandaşlık dağıtmaya başladıLuhansk Valisi Gayday: "Severodonetsk'in yüzde 70'ini Ruslar kontrol ediyor" - Son Dakika
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Rusya, Herson'da vatandaşlık dağıtmaya başladıLuhansk Valisi Gayday: "Severodonetsk'in yüzde 70'ini Ruslar kontrol ediyor"

01.06.2022 13:25

- Rusya, Herson'da vatandaşlık dağıtmaya başladı Luhansk Valisi Gayday: "Severodonetsk'in yüzde 70'ini Ruslar kontrol ediyor" Rus ordusunun, Ukrayna'nın Herson şehrinde Ukraynalılara Rus vatandaşlığı vermeye başladığı öğrenilirken, Ukrayna'nın Luhansk Valisi Sergey Gayday ise Luhansk...

- Rusya, Herson'da vatandaşlık dağıtmaya başladı

Luhansk Valisi Gayday: "Severodonetsk'in yüzde 70'ini Ruslar kontrol ediyor"

HERSON - Rus ordusunun, Ukrayna'nın Herson şehrinde Ukraynalılara Rus vatandaşlığı vermeye başladığı öğrenilirken, Ukrayna'nın Luhansk Valisi Sergey Gayday ise Luhansk bölgesinin yüzde 70'inin Rus ordusu tarafından kontrol edildiğini açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusunun kontrol altına aldığı Ukrayna'nın Herson şehrinde vatandaşlık dağıtmaya başladığı öğrenildi. Herson'da Ukraynalı telefon hatlarının şebekeleri kesildi ve Rus menşeli telefon kartları dağıtıldı. Ayrıca Herson'da yaşayan ancak Rusya vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler için Rusya vatandaşlık başvuruları kabul edilmeye başlandı. Rus menşeli telefon kartlarını almak isteyen ve Rusya vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler caddede uzun kuyruklar oluşturdu.

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rus işgalciler, Herson bölgesinde şebekelere yönelik müdahale gerçekleştirdi ve telefon operatörlerinin hatlarını kesti. Bölge sakinleri internet kullanımı ve uluslararası aramaları da gerçekleştiremedi" ifadeleri kullanıldı.

"Severodonetsk'in yüzde 70'ini Ruslar kontrol ediyor"

Ukrayna'nın Luhansk Valisi Sergey Gayday, çatışmaların devam ettiği Severodonetsk şehrindeki son durum hakkında açıklamada bulundu. Vali Gayday yaptığı açıklamada, "Ukrayna ordusunun bir kısmı şehir içinde savaşmaya devam ediyor. Severodonetsk'teki tahliyeler askıya alındı. Şehre şu anda insani yardım göndermek mümkün değil" dedi. Luhansk bölgesindeki yerleşim yerlerinin sürekli saldırı altında olduğunu belirten Vali Gayday, "Severodonetsk'in yüzde 70'i Rus ordusunun kontrolü altında. Eğer şehrin tamamı Rus ordusunun kontrolüne geçerse Luhansk bölgesindeki Lysychansk şehri, bölgede Ukrayna kontrolü altında kalan tek kent olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya, Herson'da vatandaşlık dağıtmaya başladıLuhansk Valisi Gayday: Severodonetsk'in yüzde 70'ini Ruslar kontrol ediyor
Rusya, Herson'da vatandaşlık dağıtmaya başladıLuhansk Valisi Gayday: Severodonetsk'in yüzde 70'ini Ruslar kontrol ediyor
Rusya, Herson'da vatandaşlık dağıtmaya başladıLuhansk Valisi Gayday: Severodonetsk'in yüzde 70'ini Ruslar kontrol ediyor

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Kaynak: İHA

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