Rusya: Herson'dan 30 binden fazla asker ve 5 bin askeri teknik araç çektik - Son Dakika
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Rusya: Herson'dan 30 binden fazla asker ve 5 bin askeri teknik araç çektik

11.11.2022 18:37
Rusya: Herson'dan 30 binden fazla asker ve 5 bin askeri teknik araç çektik

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson'dan Dnipro nehrinin sol yakasına 30 binden fazla asker ile yaklaşık 5 bin silah ve askeri teknik araç çektiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson'dan Dnipro nehrinin sol yakasına 30 binden fazla asker ile yaklaşık 5 bin silah ve askeri teknik araç çektiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'dan yasa dışı ilhak ettiği Herson şehrinden çekilen Rus askeri birliklerle ilgili detaylar paylaşıldı.

"Etkin bir yönetim ve koordineli eylemler" sonucunda Dnipro nehrinin sağ kıyısında tek bir askeri teçhizat ve silahın kalmadığı belirtilen açıklamada, "Herson yönünden Dnipro nehrinin sol yakasına 30 binden fazla Rus askeri, 5 bin civarında silah ve askeri teknik araç ile diğer mülkler çekildi." ifadesi kullanıldı.

Onarıma ihtiyaç olan Rus askeri teçhizatlarının da çekildiği bildirilen açıklamada, Ukrayna ordusunun engelleme girişimlerine rağmen Rus ordusunun asker dahil herhangi bir kayba izin vermediği vurgulandı.

Açıklamada, Rus askeri birliklerinin Dnipro nehrinin sol yakasında güçlendirilmiş savunma hatlarında pozisyon aldığı kaydedildi.

"Dnipro nehrinin sağ yakasındaki Ukrayna ordusu ateş altında"

Halihazırda Dnipro nehrinin sağ yakasında biriken Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri birlikler ve teknik araçların ateş altına alındığı ifade edilen açıklamada, "Rus hava savunma sistemleri ve elektronik savaş sistemleri füze saldırı girişimlerini püskürttü. ABD yapımı HIMARS çoklu fırlatma sisteminin 33 füzesi engellendi. İki gün boyunca Ukrayna birliklerinin ilerleyişi 10 kilometreyi geçmedi. Rus topçu atışları, hava saldırıları ve mayınlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Dnipro nehri üzerindeki geçiş alanından 30-40 kilometre uzaklıkta durduruldu." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının tümüyle Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesine karar vermişti.

Herson, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı ilhak edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rusya: Herson'dan 30 binden fazla asker ve 5 bin askeri teknik araç çektik - Son Dakika
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