Son Dakika Haberleri: Rusya, İdlib'de çocuk hastanesini hedef aldı
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Rusya, İdlib'de çocuk hastanesini hedef aldı

7 saat önce

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında iki sağlık çalışanı yaralandı.

Rusya, İdlib'de çocuk hastanesini hedef aldı, System.String[]

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında iki sağlık çalışanı yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin, Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib'in Marretinnuman ilçesine, Şinan ve Maarşurin köylerine saldırılar düzenledi.

Şinan köyündeki İhlas Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Müdürü Doktor Zuheyr Karrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde savaş uçaklarının hastaneye çifte saldırı düzenlediğini söyledi.

Karrat, "Saldırı sonucunda hastanenin yüzde 80'ni yıkıldı. İki personel yaralandı. Kuvözlerdeki bebekler ve hastalar tahliye edildi." dedi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri olay yerine intikal edip hastaneyi tahliye ederken, çıkan yangını söndürdü.

Rusya savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşimlere son bir haftada düzenlediği hava saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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