Rusya, İdlib'de hastane vurdu - Son Dakika
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Rusya, İdlib'de hastane vurdu

6 saat önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Serce köyündeki İman Hastanesini vurdu.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Serce köyündeki İman Hastanesini vurdu. Saldırı sonucu hastanede büyük hasar oluştu.

Rusya, İdlib'de hastane vurdu

Suriye, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:10 Kaynak: AA
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