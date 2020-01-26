Rusya, İdlib'de hastane vurdu - Son Dakika

Rusya, İdlib'de hastane vurdu
6 saat önce
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Serce köyündeki İman Hastanesini vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:10 Kaynak: AA
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Serce köyündeki İman Hastanesini vurdu. Saldırı sonucu hastanede büyük hasar oluştu.
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