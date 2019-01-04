Rusya İdlib'e Hava Saldırısı Düzenledi: 7 Yaralı
12 dakika önce
Rusya, Suriye'nin İdlib kentinin güneyine hava saldırısı düzenledi.
Rusya
, Suriye
'nin İdlib
kentinin güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 sivil yaralandı.
Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentinin güneyine düzenlediği hava saldırısı sonucunda 7 sivil yaralandı. Suriye Sivil Savunma Örgütü gönüllüsü Anas al-Diab, yaralananların İdlib'e bağlı Han Şeyhun
'da yaşayan biri çocuk, biri kadın olmak üzere aynı aileden olduğunu bildirdi. Diab, enkaz altından çıkarılan aile üyelerinin en yakın hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Rusya'nın İdlib'e art arda 2 hava saldırısı düzenlediğini söyleyen Diab, can kaybının yaşanmadığı bölgede büyük hasar meydana geldiğini açıkladı. - İDLİB
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
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