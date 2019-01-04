Son Dakika Haberleri: Rusya İdlib'e Hava Saldırısı Düzenledi: 7 Yaralı

Rusya İdlib'e Hava Saldırısı Düzenledi: 7 Yaralı

12 dakika önce

Rusya, Suriye'nin İdlib kentinin güneyine hava saldırısı düzenledi.

Rusya İdlib'e Hava Saldırısı Düzenledi: 7 Yaralı, System.String[]
Rusya, Suriye'nin İdlib kentinin güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 sivil yaralandı.

Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentinin güneyine düzenlediği hava saldırısı sonucunda 7 sivil yaralandı. Suriye Sivil Savunma Örgütü gönüllüsü Anas al-Diab, yaralananların İdlib'e bağlı Han Şeyhun'da yaşayan biri çocuk, biri kadın olmak üzere aynı aileden olduğunu bildirdi. Diab, enkaz altından çıkarılan aile üyelerinin en yakın hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Rusya'nın İdlib'e art arda 2 hava saldırısı düzenlediğini söyleyen Diab, can kaybının yaşanmadığı bölgede büyük hasar meydana geldiğini açıkladı. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Suriye, Rusya Federasyonu, İdlib, 3. Sayfa
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