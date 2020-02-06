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Rusya: İdlib'e yönelik saldırılarda Rus ve Türk uzmanlar hayatını kaybetti
6 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında İdlib'e yönelik düzenlenen terör saldırılarında Rus ve Türk uzmanların hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:28 Kaynak: DHA
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında İdlib'e yönelik düzenlenen terör saldırılarında Rus ve Türk uzmanların hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rus haber ajansı Interfax'da yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Ocak ayının son iki haftasında çatışmasızlık bölgesi sınırları dahilinde 1000'den fazla terör saldırısı düzenlediği; bu saldırılarda Rus ve Türk askeri uzmanların öldüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca Rusya'nın, bölgede istikrar ve güveni sağlamak için Türkiye ve İran'la yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceği bildirildi.
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