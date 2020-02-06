Rusya: İdlib'e yönelik saldırılarda Rus ve Türk uzmanlar hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya: İdlib'e yönelik saldırılarda Rus ve Türk uzmanlar hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Rusya: İdlib'e yönelik saldırılarda Rus ve Türk uzmanlar hayatını kaybetti

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında İdlib'e yönelik düzenlenen terör saldırılarında Rus ve Türk uzmanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya: İdlib'e yönelik saldırılarda Rus ve Türk uzmanlar hayatını kaybetti, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında İdlib'e yönelik düzenlenen terör saldırılarında Rus ve Türk uzmanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rus haber ajansı Interfax'da yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Ocak ayının son iki haftasında çatışmasızlık bölgesi sınırları dahilinde 1000'den fazla terör saldırısı düzenlediği; bu saldırılarda Rus ve Türk askeri uzmanların öldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın, bölgede istikrar ve güveni sağlamak için Türkiye ve İran'la yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceği bildirildi.


İdlib, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CNN Türk'te uçak kazası için bağlanıp siyaset yapan pilotu yayından aldılar
Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevkiyatı yaptı

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:01:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya: İdlib'e yönelik saldırılarda Rus ve Türk uzmanlar hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]