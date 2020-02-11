Rusya, İdlib gerilimi konusunda ABD ile temas halinde - Son Dakika

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Rusya, İdlib gerilimi konusunda ABD ile temas halinde
6 saat önce
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki son durumla ilgili ABD ile temas halinde olduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:22 Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki son durumla ilgili ABD ile temas halinde olduklarını bildirdi.
Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Son günlerde İdlib'de artan gerilimin Rusya ile ABD arasında görüşüldüğünü söyleyen Ryabkov, "(İdlib konusunda Rusya ile ABD arasında) temas sürüyor. Kimse bunu reddetmiyor. Sahada ortaya çıkan bazı somut durumların ordular arasında farklı düzeylerde etkili temasların kullanımı sayesinde tatmin edici bir şekilde çözüldüğünü söyleyebilirim. Bunun pratikte devam edeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.
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