Rusya: "İdlib hava sahasında Türkiye'ye güvenliği garanti edemeyiz" - Son Dakika
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Rusya: "İdlib hava sahasında Türkiye'ye güvenliği garanti edemeyiz"

6 saat önce

Türkiye'nin, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatmasıyla birlikte rejim güçlerine ait uçakların düşürülmesinden sonra Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir mesaj yayınlandı.

Rusya:

Türkiye'nin, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatmasıyla birlikte rejim güçlerine ait uçakların düşürülmesinden sonra Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir mesaj yayınlandı.


Esad rejiminin Türk askerine düzenlediği saldırının ardından Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı rejim güçlerine büyük zararlar verirken, bugün rejime ait uçakların düşürülmesiyle Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.


Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki Rus kuvvetlerinin komutanlarından General Oleg Zhuravlev, Esad rejiminin İdlib hava sahasını Türkiye'ye kapattığını duyurarak, "Bu şartlar altında bölgede görev yapan Rusya Kuvvetler Grubu, Suriye semalarında Türkiye'nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemez" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

Türkiye, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:19 Kaynak: İHA
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