Son Dakika Haberleri: Rusya İdlib'i bombaladı: 3 ölü, 5 yaralı
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Rusya İdlib'i bombaladı: 3 ölü, 5 yaralı

58 dakika önce

Rusya Hava Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Rusya İdlib'i bombaladı: 3 ölü, 5 yaralı, System.String[]
Rusya Hava Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen Suriye'nin İdlib ilinde gerilim azalmıyor. Hava saldırılarının arttığı İdlib'e Rusya Hava Kuvvetleri tarafından hava saldırısı düzenlendi. İdlib'in Hayeş köyünü hedef alan Rus uçakları 3 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bölgeye intikal eden sivil savunma ekipler, 5 kişinin yaralandığını ve yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığını kaydetti. - İDLİB
Suriye, Rusya, İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:49 Kaynak: İHA
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