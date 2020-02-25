Rusya, İdlib meselesinde Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü zirveye kapıları kapadı

Rusya, İdlib meselesinde Fransa ve Almanya'ya kapıları kapadı.



Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov TASS haber ajansına yaptığı açıklamada İdlib konusunda Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü bir zirve düzenlenmesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.