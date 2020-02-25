Rusya, İdlib meselesinde Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü zirveye kapıları kapadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya, İdlib meselesinde Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü zirveye kapıları kapadı - Son Dakika Dünya

Rusya, İdlib meselesinde Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü zirveye kapıları kapadı

7 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov TASS haber ajansına yaptığı açıklamada İdlib konusunda Fransa ve Almanya’nın katılacağı dörtlü bir zirve düzenlenmesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Rusya, İdlib meselesinde Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü zirveye kapıları kapadı, System.String[]

Rusya, İdlib meselesinde Fransa ve Almanya'ya kapıları kapadı.


Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov TASS haber ajansına yaptığı açıklamada İdlib konusunda Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü bir zirve düzenlenmesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

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Almanya, Fransa, Rusya, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:27 
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