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Rusya, İdlib meselesinde Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü zirveye kapıları kapadı
7 saat önce
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov TASS haber ajansına yaptığı açıklamada İdlib konusunda Fransa ve Almanya’nın katılacağı dörtlü bir zirve düzenlenmesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.
Rusya, İdlib meselesinde Fransa ve Almanya'ya kapıları kapadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov TASS haber ajansına yaptığı açıklamada İdlib konusunda Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü bir zirve düzenlenmesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:27
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