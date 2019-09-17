Son Dakika Haberleri: Rusya, iki Kuzey Kore gemisini alıkoyup, 80'den fazla denizciyi gözaltına aldı
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Rusya, iki Kuzey Kore gemisini alıkoyup, 80'den fazla denizciyi gözaltına aldı

14 dakika önce

Rusya, karasularında kaçak avlanan iki Kuzey Kore gemisini alıkoyduğunu ve buradaki 80’in üzerindeki denizciyi gözaltına aldığını açıkladı.

Rusya, iki Kuzey Kore gemisini alıkoyup, 80'den fazla denizciyi gözaltına aldı, System.String[]

Rusya, karasularında kaçak avlanan iki Kuzey Kore gemisini alıkoyduğunu ve buradaki 80'in üzerindeki denizciyi gözaltına aldığını açıkladı.


Rusya, Moskova'daki Kuzey Kore Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, kara suları ihlalini protesto etti.

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Kuzey Kore, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:15 
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