Rusya, iki Kuzey Kore gemisini alıkoyup, 80'den fazla denizciyi gözaltına aldı
14 dakika önce
Rusya, karasularında kaçak avlanan iki Kuzey Kore gemisini alıkoyduğunu ve buradaki 80’in üzerindeki denizciyi gözaltına aldığını açıkladı.
Rusya, karasularında kaçak avlanan iki Kuzey Kore gemisini alıkoyduğunu ve buradaki 80'in üzerindeki denizciyi gözaltına aldığını açıkladı.
Rusya, Moskova'daki Kuzey Kore Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, kara suları ihlalini protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:15
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