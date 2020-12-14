Rusya, ikinci Angara A5 testini başarıyla gerçekleştirdi - Son Dakika

Rusya, ikinci Angara A5 testini başarıyla gerçekleştirdi

14.12.2020 15:09

Rusya, ilk testi 2014 yılında gerçekleşen Angara A5 roketinin ikinci testinin de başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Rusya, ilk testi 2014 yılında gerçekleşen Angara A5 roketinin ikinci testinin de başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Rusya ilk testini 2014 yılının sonlarına doğru yaptığı Angara A5 yük taşıma roketinin ikinci testini ülkenin kuzeybatısındaki Plesetsk Uzay Üssü'nden gerçekleştirdi. Hafif, orta ve ağır yük taşıyıcı olarak planlanan ve Sovyetler Birliği'nden sonra Rusya'nın kendi geliştirdiği ilk roket olan Angara A5 roketinin Moskova saatiyle 08.50'de fırlatıldığı açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı fırlatma ile ilgili yaptığı açıklamada, fırlatmada orduya bağlı Uzay Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'nin görev aldığını belirtti. İkinci fırlatmanın da başarıyla gerçekleştiği aktarılırken Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organlarında yayınlanan görüntüler için "Benzersiz görüntüler" ifadesi kullandı.

Rusya tarafından geliştirilen Angara A5 yük taşıyıcı roketin ilk denemesi 2014 yılında gerçekleşirken ilk testte hayali olarak 2 ton ağırlığında bir yük uzaya taşındı. Angara A5 alçak dünya yörüngesinde 25 ton, jeostatik yörünge de ise yaklaşık 3 ton yük taşıma kapasitesine sahipken Rusya roketin yakıtının çevre dostu yakıt olduğunu her fırsatta dile getirdi. Rus uzay ajansı Roskosmos'un Başkanı Dmitriy Rogozin daha önce yaptığı açıklamalarda Angara A5'in motorlarının geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve 2023 yılında geliştirilmiş motorlarla Angara A5 roketinin uzaya gönderileceğini söylemişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya, ikinci Angara A5 testini başarıyla gerçekleştirdi

Sovyetler Birliği, Roket, Rusya, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, ikinci Angara A5 testini başarıyla gerçekleştirdi - Son Dakika


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